 乃木坂46・森平麗心の新連載がスタート！表参道カフェデートに初挑戦！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

乃木坂46・森平麗心の新連載がスタート！表参道カフェデートに初挑戦！

エンタメ その他
注目記事
乃木坂46・森平麗心の新連載がスタート！表参道カフェデートに初挑戦！
  • 乃木坂46・森平麗心の新連載がスタート！表参道カフェデートに初挑戦！
  • 乃木坂46・森平麗心の新連載がスタート！表参道カフェデートに初挑戦！
  • 乃木坂46・森平麗心の新連載がスタート！表参道カフェデートに初挑戦！

　本日22日発売の『アップトゥボーイ Vol.363』（ワニブックス）にて、乃木坂46 の6期生として活躍する、“うるみん”の愛称でおなじみ、森平麗心の連載がスタートした。

　今年創刊40周年を迎えた同誌が、40周年を記念した取り組みとしてスタートさせた企画で、連載タイトルは『うるみんのデート向上委員会』。アイドルとして必要不可欠な要素の一つ「女子力」をアップするため、森平が様々なテーマやシチュエーションのデートに誌上でチャレンジし、アイドルとしての魅力を磨いていく内容になっている。

　記念すべき初回のデートは、森平が「オトナの街」として密かに憧れていたという表参道を舞台に、カフェデートにチャレンジした様子が誌面に収められている。

　本誌インタビューでは、連載スタートへの意気込みも語られた。「（現役生では）伊藤理々杏、田村真佑に続く大役なので“頑張るぞ！"と気合を入れて臨みました。ただ、どうすればデートっぽい表情やポーズになるのか分からなくて。カメラマンにたくさん教えていただいて、すごく学びになった1日でした」と振り返った。

　撮影中は「相手が目の前にいると想像して、自分だったらどんな会話をするのかなとイメージを膨らませていました」と明かした。

　“理想のカフェデート”については「私は友達と一緒にいるとき、だいたいずっと話を聞いている側なんです。自分からそんなに喋るタイプではないので、落ち着いた雰囲気が理想かな。無言になっても気まずくないというか、その時間も心地良く感じられる関係だったらいいな」と、穏やかな素顔をのぞかせた。

　また、スイーツの好みについては「お店で食べるのはほぼ毎回イチゴ系。イチゴ以外を選ぶことはないかも」と告白。今回の撮影では久しぶりに違う味のデザートを口にし、「新鮮な気持ちになりました」と笑顔で語った。

　連載を通じて「いろんな新しいことを知っていきたい」と意欲を見せる森平。今後の展開にも注目したい。


アップトゥボーイ2026年7月号
￥1,400
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon


乃木坂46、東京ドームで14周年のバースデーライブ！梅澤美波から菅原咲月へ次期キャプテン発表！ | RBB TODAY
画像
乃木坂46が東京ドームで初のバースデーライブを開催、DAY2終盤に梅澤美波から菅原咲月への次期キャプテン就任が発表された。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/21/248112.html続きを読む »

乃木坂46・菅原咲月のスピーチ映像に反響！ | RBB TODAY
画像
乃木坂46の菅原咲月が4代目キャプテンに就任。バースデーライブでのスピーチ動画が公開され、大きな反響を呼んでいる。ファンから3万7千件以上の「いいね！」が付き、応援コメントが数多く寄せられている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/21/248128.html続きを読む »
《RBBTODAY》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

坂道グループ

乃木坂46

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top