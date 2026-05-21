大和田伸也が乃木坂46のバスラ鑑賞！「青春って、こういう音なんですね」 | RBB TODAY

俳優の大和田伸也が20日にXを更新し、東京ドームで行われている「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を鑑賞したことを報告した。
大和田は「熱気がすごかった」とコメントし、乃木坂46のペンライトとポケモンのクワッスのぬいぐるみを持った自身の写真を公開。
公演について、「青春って、こういう音なんですね」と感慨深そうにつづった。
ポストには、「こんな大御所俳優さんが！」「いろんな意味でびっくり」「ポケモンとライブ、青春ですね」という声が集まっている。
乃木坂46「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」、初日に芸能人続々参戦！山崎怜奈も「感謝です」 | RBB TODAY
乃木坂46が東京ドームで開催する「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」の初日に、flumpool山村隆太、ラバーガール飛永翼、ゴスペラーズ黒沢薫らの芸能人が来場。OG山崎怜奈も駆けつけ、メンバーの輝きに感動し感謝を述べた。
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乃木坂46・菅原咲月が梅澤美波の跡を引き継ぎ新キャプテンに！「私は乃木坂が世界で一番大好きです！」 | RBB TODAY
乃木坂46の菅原咲月が4代目キャプテンに就任することが発表された。副キャプテンとして梅澤美波を支えてきた菅原は、キャプテンの責任の重さを感じながらも、グループを守る覚悟があると述べ、ファンからの応援コメントが寄せられている。
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