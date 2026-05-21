大和田伸也が乃木坂46のバスラ鑑賞！「青春って、こういう音なんですね」 | RBB TODAY

俳優の大和田伸也が20日にXを更新し、東京ドームで行われている「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を鑑賞したことを報告した。

大和田は「熱気がすごかった」とコメントし、乃木坂46のペンライトとポケモンのクワッスのぬいぐるみを持った自身の写真を公開。

公演について、「青春って、こういう音なんですね」と感慨深そうにつづった。

ポストには、「こんな大御所俳優さんが！」「いろんな意味でびっくり」「ポケモンとライブ、青春ですね」という声が集まっている。

※【画像】大和田伸也が乃木坂46のバスラ鑑賞

