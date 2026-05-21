乃木坂46・菅原咲月のスピーチ映像に反響！ | RBB TODAY

21日、乃木坂46公式Xに、菅原咲月が新キャプテンに就任したことに対するスピーチ映像が公開され、大きな反響を呼んでいる。

アップされたのは前日20日に行われた「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」での菅原のスピーチ。菅原は3代目キャプテンである梅澤美波の跡を引き継ぎ、4代目キャプテンに就任することが発表された。動画では、菅原は何度も自分の手で胸を押さえ、自分の気持ちを落ち着かせようとしながらキャプテン就任への思いを語っている。菅原は「まだまだ未熟なところもたくさんあると思いますが、私らしく乃木坂46として前に進んでいけたらいいなと思います」と今後の決意を涙ながらに述べた。

この動画にファンからは3万7千件以上の「いいね！」が付き、リポストは7千件以上、コメントも300件以上と大きな反響を呼んでいる。公式Xには菅原のキャプテン就任を祝うコメントと、応援するコメントが数多く寄せられており、注目を集めた。

動画を見て「昼休み中お弁当食べながら見て涙した」「みなみちゃんからのバトン受け取ってくれるのもやっぱりさっちゃんしかいないって心の中で思ってたと思う涙」と感動の涙を流すファンも多くいた様子。現地に参戦したというファンも「さっちゃんの震える声で伝える覚悟にこちらの心も震えました」と菅原のスピーチに感動した気持ちをコメントで伝えている。

また「あなたが「バンドエイド剥がすような別れ方」のセンターをつとめた日から、この日あるを思っていました」「お披露目された時からずっと絶対大物になるって思ってたよ！」と、菅原のキャプテン就任を予想していたというコメントも。菅原への応援コメントも数多く寄せられており、「グループへの愛と誇りと覚悟を持ったさっちゃんが引っ張る乃木坂46の新章が楽しみでなりません」「さちゃんの率いる乃木坂46が楽しみすぎる！」「さっちゃんらしく楽しんでがんばってね」と今後の乃木坂に対する期待も高まっているようだ。

※乃木坂46公式Xの投稿