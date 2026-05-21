Travis Japan、10日間の夏休みに完全密着！エピソード6先行カット公開　 | RBB TODAY

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Travis Japan、10日間の夏休みに完全密着！エピソード6先行カット公開　

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『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』(c) 2026 DISNEY ENTERPRISES, INC.配信表記：ディズニープラスにて独占配信中---
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  • 『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』(c) 2026 DISNEY ENTERPRISES, INC.配信表記：ディズニープラスにて独占配信中---

　ディズニープラスにて独占配信中のトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』のEpisode6のあらすじと先行カット3点が公開された。


　同番組は、大盛況のワールドツアーアメリカ公演直後に手にした10日間の夏休みに完全密着した内容だ。旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、2チームに分かれてアメリカを旅し、最終目的地のロサンゼルスを目指す。

『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』(c) 2026 DISNEY ENTERPRISES, INC.配信表記：ディズニープラスにて独占配信中---
『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』(c) 2026 DISNEY ENTERPRISES, INC.配信表記：ディズニープラスにて独占配信中---

　Episode6では、Team A（Chaka、Umi、Shizu）がアリゾナ州の複合施設キャメロン・トレーディング・ポストに立ち寄り、ネイティブアメリカンのアートギャラリーで悪い夢をキャッチしてくれるというドリームキャッチャーなどメンバーへのお土産を調達する。

『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』(c) 2026 DISNEY ENTERPRISES, INC.配信表記：ディズニープラスにて独占配信中---

　一方のTeam B（Shime、Genta、Machu）は、歴史ある鉱山町コロラド州デュランゴに到着。西部開拓時代から続く歴史の詰まったホテルを訪れ、地ビール工場へも潜入する。隣接するバーではメンバー全員にぴったりのビールをセレクト。さらに旅を経てワイルドになったGentaによるホテルのルームツアーも実施される。


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Travis Japan七五三掛龍也＆松倉海斗、東京ディズニーシー25周年を100倍楽しむ方法伝授 | RBB TODAY
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Travis Japan の七五三掛龍也と松倉海斗が、東京ディズニーシー25周年イベント「スパークリング・ジュビリー」の魅力を紹介する番組が放送される。限定ショーやカスタマイズバッジなど知ると100倍楽しくなる情報や、全8テーマポート19レストランの人気メニューベスト3を調査。大食い選手権も開催される。
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