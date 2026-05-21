BOMB公式、菅原咲月キャプテン就任祝いおちゃめなオフショ公開 | RBB TODAY

20日、アイドル誌『BOMB』公式Xが更新。乃木坂46新キャプテンに就任する菅原咲月をお祝いし、おちゃめなオフショットを公開した。

菅原は発売中の『BOMB』の5月号で表紙と巻頭グラビアを飾っている。公式Xには「4代目キャプテン就任おめでとうございます」というメッセージとともに、淡いピンク色のTシャツ姿の菅原が頬に人差し指を当て、こちらを見つめているおちゃめな雰囲気のオフショットがアップされた。

この投稿にファンからは「咲月ちゃん最高のキャプテンになってくれそうなところすぅごく好感持てるなぁ！！」「さっちゃんおめでとう」といったコメントが寄せられている。

※BOMB公式Xの投稿