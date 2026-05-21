BOMB公式、菅原咲月キャプテン就任祝いおちゃめなオフショ公開 | RBB TODAY

20日、アイドル誌『BOMB』公式Xが更新。乃木坂46新キャプテンに就任する菅原咲月をお祝いし、おちゃめなオフショットを公開した。
菅原は発売中の『BOMB』の5月号で表紙と巻頭グラビアを飾っている。公式Xには「4代目キャプテン就任おめでとうございます」というメッセージとともに、淡いピンク色のTシャツ姿の菅原が頬に人差し指を当て、こちらを見つめているおちゃめな雰囲気のオフショットがアップされた。
この投稿にファンからは「咲月ちゃん最高のキャプテンになってくれそうなところすぅごく好感持てるなぁ！！」「さっちゃんおめでとう」といったコメントが寄せられている。
乃木坂46、東京ドームで14周年のバースデーライブ！梅澤美波から菅原咲月へ次期キャプテン発表！ | RBB TODAY
乃木坂46が東京ドームで初のバースデーライブを開催、DAY2終盤に梅澤美波から菅原咲月への次期キャプテン就任が発表された。
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乃木坂46・菅原咲月、ノースリーブでしっとり！『ボム』表紙＆ロングインタビューに登場 | RBB TODAY
乃木坂46の菅原咲月が『ボム』5月号の表紙に登場。千葉県での撮影で、ルームウェアから清楚なワンピース、大人っぽいノースリーブニットまで多彩な衣装で魅力を表現。副キャプテンとしての経験やキャプテン梅澤美波への想い、乃木坂46の15年目について語ったロングインタビューも収録。
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