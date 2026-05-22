『バイオハザード』最新作が10月9日に公開決定！ティザーポスター公開！ | RBB TODAY

映画『バイオハザード』最新作の日本公開日が今年10月9日(金)に決定。あわせてティザーポスター2種が全世界同時に公開された。

本作のメガホンをとるのは、ホラー映画『バーバリアン』(22)や、全世界興行収入2億ドルを突破したメガヒット作『WEAPONS／ウェポンズ』(25)を手掛けたザック・クレッガー。現代ホラー界の鬼才として名高いクレッガーが、完全新作のサバイバルホラーとして「バイオハザード」を再構築する。

『バイオハザード』ティザーポスター

本作のコンセプトは「もしゲーム『バイオハザード』の世界に放り込まれたらどうなるか？」というもの。全シリーズを何千時間プレイしたかわからないほどやり込んだというクレッガーが、深い“バイオ愛"を注ぎ込んで製作にあたっている。

物語の中心となるのは、オースティン・エイブラムスが演じる配達人ブライアン。医療品を届ける任務の先で、想像を絶する地獄のサバイバルへと足を踏み入れる。観客はブライアンの視点を通して、ゲームのプレイヤーさながらに逃れられない恐怖を体感することになる。

『バイオハザード』ティザーポスター

今回全世界一斉解禁されたティザーポスターは2種。1枚は闇に包まれた雪の山道を舞台に、車のヘッドライトに照らされた先にひとりの少女がぽつんと立ち尽くすビジュアルだ。強い光が生み出す影が少女の中に潜む“何か"の存在を仄めかし、見る者の想像をかき立てる。

もう1枚は、ゲームシリーズでおなじみの三人称視点を思わせる構図で主人公ブライアンの姿を捉えたもの。目的地が前方に見える一方、ビルの上に佇む人影が道のりの険しさを静かに暗示している。いずれのポスターも、クレッガーの巧みなホラー演出とバイオハザードが持つ圧倒的な恐怖感を鮮烈に感じさせる仕上がりとなっている。

2026年はゲーム『バイオハザード』のリリース30周年にあたる。ホラーシーズンとなる秋に公開される本作が、記念すべき節目をどう彩るのか期待したい。