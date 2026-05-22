「『SPAGHETTI』を超えるヒット曲に…」LE SSERAFIM、3年ぶりのフルアルバムでキャリアハイに挑む | RBB TODAY

LE SSERAFIMが2ndフルアルバムの発売を直前に控え、今作で成し遂げたい目標を明かした。

LE SSERAFIMは、本日5月22日午後1時に2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1をリリースし、タイトル曲『BOOMPALA』のMVを公開する。

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『PUREFLOW』pt.1は、LE SSERAFIMが恐怖を知ることで生まれた変化と成長を収めたアルバムだ。2023年に発売した1stフルアルバム『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりとなる2枚目のフルアルバムとなる。「恐れがない」という意味のデビュー曲『FEARLESS』で音楽界に第一歩を踏み出した彼女たちは、今作で「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」という新たなメッセージを伝えようとしている。

（写真＝SOURCE MUSI）

アルバムのタイトル「PUREFLOW」は、 古典小説『フランケンシュタイン』の一節「For I am fearless, and therefore powerful（私は恐れを知らない、ゆえに強い）」から着想を得た表現だ。

LE SSERAFIMは2ndフルアルバムの準備にあたり、初心に帰るべく、デビュー初期のチームを象徴する「FEARLESS」の次の段階「FEARLESS 2.0」を構想。その過程で、『フランケンシュタイン』の原文をLE SSERAFIMならではの視点で再解釈した一文「FOR WE ARE NOT FEARLESS, AND THEREFORE POWERFUL（私たちは恐れを知らないわけではない。だからこそ、むしろ強いのだ）」が誕生し、これが今作の大きなテーマとなった。

これまでに様々な経験をし、時に揺れ動きながら「恐れ」と向き合ってきたLE SSERAFIMは、それを避けることも否定することもなく、むしろ変化と成長の足がかりとして歩んできた。その過程で感じた感情や思考が、今回の『PUREFLOW』pt.1に凝縮されている。

（写真＝SOURCE MUSIC）

今作がより高い完成度を誇る理由は、メンバーたちが直接楽曲制作に参加している点にある。特に、グローバルヒット曲『マカレナ（Macarena）』をサンプリングしたタイトル曲『BOOMPALA』には、LE SSERAFIMの自伝的なストーリーとパフォーマンスが完璧に具現化されている。

先行シングル『CELEBRATION』にはチェウォンとユンジンが参加し、『iffy iffy』にはユンジンとウンチェがクレジットに名を連ねた。また、『Need Your Company』は、ユンジンがメンバーとの関係性の中で感じた感情をベースに作業した楽曲で、『Trust Exercise』には、チェウォン、ユンジン、カズハ、ウンチェが参加した。

（写真提供＝OSEN）ウンチェ

ウンチェ：LE SSERAFIMは自伝的な物語を語ることが長所であり、誇りだと思います。それぞれのグループにカラーや魅力、強みがありますが、私たちはパフォーマンス面でも強いので、『BOOMPALA』でそれをお見せできると思うと期待が大きいです。 まとめると、自分たちの物語を語りながら、ユーモアとかっこよさを同時に見せられるのがLE SSERAFIMの魅力だと思います。

ユンジン：今回、初めてLAのソングキャンプに行ってきました。 去年の10月頃に5日間ほど参加したのですが、プロフェッショナルな方々に囲まれてものすごく緊張してしまって…。最初の4日間は緊張でずっと胃もたれしていたのですが、5日目にようやく解消されました。その時にすごく良い曲が書けて、本当に素晴らしい経験になりました。

ウンチェ：私も作詞に参加しました。メンバーたちとの関係性を込めた楽曲に挑戦したので、興味深く親しみやすかったです。 身近な人たちの物語だったのでスムーズでしたが、とにかく正直に向き合おうと努力した楽曲なので、たくさんの方に聴いていただきたいです。

（写真＝SOURCE MUSIC）

このように並々ならぬ愛情を注いだアルバムであるだけに、叶えたい目標も大きい。前作『SPAGHETTI』で米ビルボードのメインシングルチャート「Hot 100」で50位にランクインするなど、自身最高記録を打ち立てた彼女たちは、さらに高い場所を見据えている。

ウンチェ：『SPAGHETTI』の時に米ビルボード「Hot 100」にランクインしてキャリアハイを達成したのですが、その時に会社の方がすごくお祝いしてくれて、パーティーを開いてくださったのが本当に嬉しい経験でした。 だから今回は『SPAGHETTI』を超えるさらに良い成績を収めて、この曲がLE SSERAFIMの新たな代表曲、ヒット曲になってくれたら嬉しいです。そしてまたお祝いのパーティーをやりたいです。収録曲も良い曲ばかりなので、「名盤」という言葉も聞きたいです。

カズハ：デビュー当時は“毒気”のある、真剣なイメージが強かったのですが、活動を続けていく中で、『SPAGHETTI』のようなポジティブでユーモラスなイメージも自分たちによく似合うし、一つの魅力なんだと思えるようになりました。なので、今回の『BOOMPALA』を聴いてくださる方々が「LE SSERAFIMは面白くて歌が上手だ」と思ってくれたら嬉しいです。

ユンジン：アルバムを聴いた後に、皆さんの癒やしや慰めになったらいいなと思います。自分の中にある恐れを見つめて、「それでもいい」と恐れに向き合う勇気を与えるアルバムになればいいなと思います。 現代の人々は、孤独を多く抱える世代だと思います。だからこそ誰かに手を差し伸べることが難しかったり、自分の素直な姿を見せることが恥ずかしかったり、怖かったりするかもしれません。私たちが披露する2ndフルアルバムだけでなく、曲の歌詞、ステージの映像、自主制作コンテンツ、コミュニケーションアプリなどを通じて、皆さんに良い影響を与えていきたいです。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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