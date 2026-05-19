松本怜生が『王様のブランチ』新レギュラーに！レインボーもファミリー入り | RBB TODAY

俳優・松本怜生とお笑いコンビ・レインボーが、TBS『王様のブランチ』の新レギュラーメンバーに加わることが明らかになった。

松本は2024年～2025年に放送された連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合）や、現在放送中の大河ドラマに出演するなど、話題作への出演が続く注目の若手俳優だ。

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松本はコメントで「今回、『王様のブランチ』のレギュラー出演が決まり、自分でもすごく驚いています。以前ゲスト出演させていただいた際、スタッフの皆さんや出演者の皆さんの雰囲気がとてもアットホームで、みんなで自然に楽しみながらロケをする空気感がとても心地よく、素敵な時間を過ごさせていただきました。これからは、『王様のブランチ』という素敵な場所で、一つひとつの時間を楽しみながら、皆さんに笑顔を届けられるよう頑張ります！これまでとはまた少し違った一面も見ていただけたら嬉しいです。応援よろしくお願いします！」と語った。

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また、若者を中心に人気のお笑いコンビ・レインボーもブランチファミリーに加わる。レインボーは昨年放送された『キングオブコント2025』で3位に輝いた実力派コンビで、これまでも同番組の人気企画「物件リサーチ」や「ごはんクラブ」などのロケで活躍してきた。

『王様のブランチ』（TBS）は今年4月に放送30周年を迎えた情報バラエティ番組で、MCは佐藤栞里が務める。毎週土曜午前9時30分から午後2時まで放送中。松本が新レギュラーとして初登場するのは5月23日の放送回となる。