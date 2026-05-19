63ANGEL結成15周年アニバーサリーブック、DMMブックスで独占配信開始 | RBB TODAY

63ANGELの結成15周年を記念したアニバーサリーブック『63ANGEL 15周年 アニバーサリーブック』のデジタル版が、DMMブックスにて独占配信となった。
表紙を飾るのは岡田紗佳。撮影は世界的アーティストを数多く手がける写真家・レスリー・キーが担当した。
収録内容は、バーレスク総選挙2025でクイーン・オブ・バーレスクに輝いたSoraをはじめ、Yuka、Kanami、Ibuki、Futaba、Sha-na、Rumi、Puni、Lian、Junなど、63ANGELの現役・歴代キャスト総勢20名以上を網羅した全104ページの構成だ。
また、ニューヨーク・嶋佐和也がRankaの撮影に挑戦するシーンを収めた限定特典動画も付属する。
人気ショーダンサー・神山みれい、“ターザン風グラビア”でグラマラスボディ披露 | RBB TODAY
神山みれいはダンサー・グラビア・女優として活躍し、野生美あふれるターザン衣装や多彩な活動を披露し、魅力を発揮している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/17/231807.html続きを読む »
「バーレスク東京」ショーダンサー・ももの初グラビアDVDの発売記念イベントが28日開催！ | RBB TODAY
エンターテインメント・ショークラブ「バーレスク東京」のショーダンサー・ももの1stイメージDVD『はじめての、ももいろ』（コペル）が24日に発売。28日には東京・party on tokyoで発売記念イベントが開催される。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/05/16/198541.html続きを読む »