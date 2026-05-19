63ANGEL結成15周年アニバーサリーブック、DMMブックスで独占配信開始 | RBB TODAY

63ANGELの結成15周年を記念したアニバーサリーブック『63ANGEL 15周年 アニバーサリーブック』のデジタル版が、DMMブックスにて独占配信となった。

© 63ANGEL

表紙を飾るのは岡田紗佳。撮影は世界的アーティストを数多く手がける写真家・レスリー・キーが担当した。

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収録内容は、バーレスク総選挙2025でクイーン・オブ・バーレスクに輝いたSoraをはじめ、Yuka、Kanami、Ibuki、Futaba、Sha-na、Rumi、Puni、Lian、Junなど、63ANGELの現役・歴代キャスト総勢20名以上を網羅した全104ページの構成だ。

また、ニューヨーク・嶋佐和也がRankaの撮影に挑戦するシーンを収めた限定特典動画も付属する。