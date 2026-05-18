あいのり・桃、"夫婦7年目"迎える夫とのラブラブ着物ショット公開 | RBB TODAY

恋愛バラエティ『あいのり』（フジテレビ系）出演で知られるブロガー・桃が、14日自身のアメーバオフィシャルブログを更新。結婚7年目の夫と撮影した夫婦写真を公開し、「２人共素敵」「よっ！いい夫婦！」と反響を呼んでいる。

桃が夫婦写真を撮影したのは、先日家族4人で七五三の写真撮影を行った時。5歳の長男と4歳の次男、夫と桃全員が着物を着て、スタジオで撮影を行った。息子たちそれぞれのソロ写真や、兄弟2人の写真、家族写真などを撮影した後、最後にカメラマンが「ひと通り撮り終えましたが、他に撮りたいショットありますか？」と尋ねてくれたとのこと。そこで桃が夫婦写真を冗談交じりに提案したところ、夫も了承。夫婦写真を撮る流れとなった。桃は夫に夫婦写真は断られるのではと思っていたそうで、「『お、撮ろっか！』って言ってくれて、すごく嬉しかった。笑」と夫の反応に喜びをにじませた。

ブログには鮮やかな黄色の背景の前で、桃と夫が着物で寄り添いながら笑顔を見せる夫婦写真が掲載されている。ブログは「来月で結婚7年目！仲良し写真納められて良かった笑」と結ばれた。仲の良さがわかる夫婦写真にファンからは、「とっても素敵な写真」「いつまでもラブラブでいてください」「ぜひ新居に大パネルで飾ってほしい」といったコメントが寄せられている。