IVE・ウォニョン、“6年連続”で授賞式『AAA 2026』のMCに抜擢！圧倒的信頼感で舞台を華やかに進行 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、今年も音楽授賞式『Asia Artist Awards（AAA）』のMCを務める。

5月19日、主催側によると、ウォニョンは12月5日・6日の2日間にわたり台湾・高雄ナショナルスタジアムで開催される音楽授賞式『Asia Artist Awards 2026（AAA 2026）』のMCに抜擢された。

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これにより、ウォニョンは6年連続で同授賞式のMCを務めることになった。

（写真提供＝『AAA』組織委員会）ウォニョン

毎年、安定した進行力はもちろん、センスあふれるリアクションと華やかなビジュアルで授賞式を輝かせてきただけに、今年もグローバルファンの視線を釘付けにする活躍に期待が集まっている。

また、授賞式の出演ラインナップにも、世界中の音楽ファンの関心が集中している。トップアーティストであり、卓越したMCとしてもその真価を証明してきたウォニョンが率いる『AAA 2026』の詳しい追加ラインナップや情報は、今後順次公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

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