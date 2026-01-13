STU48新成人6人が華やかな振袖姿に！20歳の節目に新たな決意を語る | RBB TODAY

STU48が1月12日、広島県の広島護国神社で成人奉告祭を執り行った。二十歳の節目を迎えるのは、2期生の清水紗良、2.5期生の久留島優果、3期生の曽川咲葵、4期研究生の蕪竹真奈、小松奈侑、田中奈菜子の6人だ。

©STU

©STU

メンバーたちはそれぞれが選んだ華やかな振袖に身を包み、凛とした姿で神殿に入った。二十歳という人生の節目を迎える自覚と喜びが表情から伝わり、会場は厳かさの中にも華やかな空気に包まれた。少し緊張した面持ちで御祈祷を受け、成人奉告の儀に臨んだ。儀式を終えたメンバーたちは清々しい表情でそれぞれが新たな決意を語った。

清水紗良©STU

清水は「20歳の節目を迎えました。私は人とお話しすることが好きなので、お話しするお仕事を通して、皆さんに元気や笑顔を届けられるような活動をしていきたいです」と、これからの目標を力強く語った。

久留島優果©STU

久留島は「大人になった実感が湧いてきましたが、子どもらしさも残しつつ、アイドルとしても人としても成長して、いつも支えてくださっている皆さまに感謝が伝えられるような活動をしていきたいです」とコメントした。

曽川咲葵©STU

曽川は「卒業発表をしてしまったのですが、3年間育てていただいた環境に感謝を届けられるようなお仕事を、一つ一つ丁寧に取り組んでいきたいです」と、これまでの歩みへの感謝を込めて語った。

小松奈侑・蕪竹真奈・田中奈菜子©STU

田中は「この20歳という節目の年に、アイドルという新しい人生の一歩を踏み出しました。これまで以上に自分らしく、前向きに活動していきたいです」と決意を表した。小松は「一日一日を大切に過ごしながら、ファンの皆さんに笑顔を届けられる存在になりたいです」と穏やかな思いを語った。蕪竹は「今まで以上に大人としての自覚と責任を持って行動していきます。4期研究生の中では20歳メンバーは大人メンなので、みんなを引っ張っていける存在になりたいです」と、グループを支える立場としての意気込みを述べた。

©STU

©STU

成人奉告祭後、メンバーはSTU48広島劇場(広島クラブクアトロ)へ移動し、「2026年 STU48 二十歳の集いイベント」に参加した。

イベントでは、社会人としての一般常識やマナーを問うクイズコーナーが行われ、ビジネス検定を持っているという田中がまさかの全問不正解となり、「ビジネス検定を持っているって、もう今後は公言しません」と自虐コメントで会場を沸かせた。

©STU

©STU

また、「日本人の三大義務」を問われた久留島が「納税、勉強、健康診断」と珍回答を披露する場面もあり、「アイドルは健康が大事だから!」と機転の利いたフォローで笑いを誘った。ほかのメンバーもそれぞれ個性あふれる回答を見せ、会場は終始和やかな雰囲気に包まれた。書き初め企画では、6名がそれぞれ今年の目標や将来への思いを筆に託し、達成への決意を新たに刻んだ。