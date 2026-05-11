秋葉原に“脳汁ドバドバ”屋台集結！ゴルゴンゾーラ麻婆、サメおにぎり、ワニ肉サンドまで | RBB TODAY

体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が、5月29日から31日までの3日間、東京・秋葉原のベルサール秋葉原で開催される。入場は無料で、フードやドリンク、オリジナルグッズは購入制。

脳汁横丁2026_脳汁祝祭空間

脳汁横丁2026_脳汁屋台

同イベントは、“脳汁”をテーマにした体験型フードフェス。会場には、クリエイターとコラボした9つの「脳汁屋台」が出店予定で、今回はそのうち4つの情報が第一弾として公開された。

脳に直撃！ドパ系マーボー「ドパガキ麻婆」

脳味噌直撃ゴルゴンゾーラマーボー

第一弾として公開された屋台のひとつが、5歳とコラボした麻婆屋台「ドパガキ麻婆」。濃厚なゴルゴンゾーラと麻婆の辛味・旨味を合わせた「脳味噌直撃ゴルゴンゾーラマーボー」（1,200円）や、「極旨マーボードウフ」（1,000円）などを販売する。対象メニューでは、パクチーや唐辛子、揚げ茄子、追いチーズなどのトッピングが当たるルーレット企画も用意。

サイバーおかんとにゃんまるキッチンカーがコラボする「レインボーパーラー」では、「にゃんまるレインボー焼き」（500円）や「ズブズブにゃんまる串」（300円）、「フィーバーかき氷」（600円）などを販売。対象メニューを購入するとくじに挑戦でき、ミニドル箱追加や2倍盛りなどにパワーアップするチャンスもある。

サイバーおかんとにゃんまるの「レインボーパーラー」

さらに、さかな芸人ハットリによる「デンジャラ水産」では、ハンマーヘッドシャークを使った「ハンマーヘッドシャークおにぎり」（600円）や「ハンマーヘッドシャーク串」（600円）、「アイゴの香草焼き」（600円）が登場。見た目にもインパクトのあるドリンク「シャークアタック」や「アオザメルサワー」も販売する。

危険と美味いは隣り合わせ「デンジャラ水産」

ハンマーヘッドシャークおにぎり

リロ氏による屋台「ベィクドモチョチョ」では、ベーコンポテトチーズ、餃子×バジル、豚キムチーズなど、お酒に合うメニューを展開。数量限定でワニ肉を使った「アリゲィターモチョチョサンド」（3,000円）も販売する。

リロ氏の「ベィクドモチョチョ」

ベィクドブタキムチーズモチョチョ

会場ではこのほか、フードやドリンクを楽しめる「脳汁屋台」に加え、ガソリンスタンド風のドリンクスタンド「脳汁スタンド」、約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」、クリエイターによるマーケット、謎解き・ゲームなどの体験コンテンツも展開される。開催時間は各日11時から20時まで。