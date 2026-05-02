NMB48・坂下真心、上級救命講習を修了！「心配蘇生、AEDは任せてください」 | RBB TODAY

4月30日にNMB48・坂下真心がインスタグラムを更新し、上級救命講習を修了したことを報告した。

上級救命講習とは、心配蘇生やAEDの使い方、怪我人の止血法、異物除去といった応急手当を学ぶための講習。救命講習には普通救命講習と上級救命講習があり、今回坂下が修了したのはより広い応急手当について学べる上級救命講習だ。

（写真は坂下真心の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

坂下は昔からスポーツをする機会が多く、怪我や体調不良が身近にあったことから、「もし今この場で何か起きたら、自分はちゃんと動けるのかな」と考えることがあった。また、アイドルになる前に人の命を救う仕事に憧れていた時期もあったが、「違う道を選んだ今でも、誰かの役に立てる自分でいたい」と思い、今回上級救命講習を受けたそう。講習を受けたことで「心肺蘇生、AEDは任せてください」と力強い決意を述べた。

（写真は坂下真心の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

インスタグラムにはファンから「ほんまに偉すぎ！まこちに救われる人がますます増えるやん」「ちゃんとした資格、そしてただの形だけじゃないコメントが素晴らしい」と絶賛の声が寄せられている。

坂下は「アイドルとしてみんなの心も、そして人として命も、どちらも救えるような人になります」と結んでいる。