山本舞香が第一子妊娠を発表！夫は「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiro | RBB TODAY

5日、俳優の山本舞香が自身のインスタグラムで第一子の妊娠中であることを公表した。

山本は青空に向かって小さな子供用シューズを掲げる写真と共に「第一子を授かりました。日々、大切に過ごしていきたいと思います。」と綴った。山本のインスタグラムは29万5千以上の「いいね！」がつくなど祝福が寄せられている。

山本は24年10月に結婚。夫は「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiro、夫の父は歌手の森進一。