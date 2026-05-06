第5世代の新星と期待されるも…不安症状でメンバーの活動中断を発表 | RBB TODAY

ボーイズグループTHE WINDのキム・ヒスが活動を中断する。

所属事務所ファンスタエンターテインメントは5月6日、公式コメントを通じて「キム・ヒスは最近、不安症状により医療機関で継続的に治療を受けてきた」と明らかにした。

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この日、「当社はアーティストの健康状態を継続的に確認しながら活動を続けてきたが、医療陣の所見により、当分の間は十分な安静と回復が必要だと判断し、キム・ヒスは一時的に活動を中断する予定」と伝えた。

(写真提供≒ファンスタエンターテインメント)

続けて「THE WINDは当分の間、キム・ヒスを除く5人体制で活動を進める予定」とし、「ファンの皆さまの広いご理解をお願いしたい。当社はキム・ヒスが十分な休息と治療を通じて健康を回復できるよう最善を尽くす」と述べた。

THE WINDは2023年5月にデビューした6人組ボーイズグループである。

以下はファンタジオエンターテインメントの公式文全文。

ファンスタエンターテインメントです。

いつもTHE WINDを愛し、応援してくださるファンの皆さまに感謝申し上げます。

THE WINDメンバー、キム・ヒスの健康状態および今後の活動に関してご案内いたします。

キム・ヒスは最近、不安症状により医療機関で継続的に治療を受けてきました。当社はアーティストの健康状態を継続的に確認しながら活動を続けてきましたが、医療陣の所見により、当分の間は十分な安静と回復が必要だと判断し、キム・ヒスは一時的に活動を中断する予定です。

これに伴い、THE WINDは当分の間、キム・ヒスを除く5人体制で活動を進める予定です。ファンの皆さまの広いご理解をお願い申し上げます。

当社はキム・ヒスが十分な休息と治療を通じて健康を回復できるよう最善を尽くしてまいります。

ありがとうございます。

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