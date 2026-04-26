ハーゲンダッツ新CMにでてるスケートの上手な女の子は誰？ | RBB TODAY

ハーゲンダッツ ジャパンが、ミニカップ『ザ・ミルク』の新TVCM「一途に、濃い。」篇を4月25日より全国で放映開始。真っ白な氷上を軽やかに滑るスケートシーンが印象的だ。
CMに出演しているのは、女優の中西希亜良。初出演でヒロインを演じた映画『ぼくのお日さま』で注目を集め、複数の映画賞を受賞した。フィギュアスケート経験者としても知られ、9歳からシングルと並行してアイスダンスにも取り組み、全日本フィギュアスケートノービス選手権で銅メダルを獲得した実績を持つ。日本語のほか英語やフランス語にも堪能で、韓国語も勉強中のマルチリンガルだ。
CMでは、バーガンディーレッドのニットキャップに鮮やかな青のマフラー、ベージュのニットケープに白のチュールスカートという冬らしい装いで登場。なめらかにスケートをする姿を通して、ミルクの濃厚でクリーミーな口どけを表現している。
撮影は冬の北海道で実施され、天然のスケートリンクを造成。アイスクリームのように美しく白い世界観の中で、透明感あふれる滑りを見せている。真っ白な氷上で軽やかにターンやジャンプを決める姿が印象的で、ラストには転倒し笑顔を見せる可愛らしいシーンも収められている。
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