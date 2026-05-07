「美しさ変わらず」マ・ドクソクの美人妻が9年ぶりの近況公開が話題 | RBB TODAY

俳優マ・ドンソクと6年余りの熱愛の末に結婚したモデル・タレントのイェ・ジョンファが、久しぶりに近況を公開した。

もともとフィットネストレーナーとして活動していたイェ・ジョンファは、抜群のスタイルと健康的な魅力で早くから話題を集めてきた。

【写真】「上位1％の美スタイル？」イェ・ジョンファとは

鍛え上げられたボディラインと華やかなビジュアルを兼ね備え、“上位1％の神ボディの持ち主”として知られる。

その後は活動の幅を広げ、ネットテレビでは自らのフィットネスノウハウを公開。健康的なライフスタイルやトレーニングの魅力を伝える一方で、バラエティ番組にも多数出演し、明るく親しみやすいキャラクターでも人気を集めた。

さらに映画『犯罪都市』でスクリーンデビューも果たし、エンターテインメントの分野でも着実に存在感を発揮していた中、17歳上のマ・ドンソクとの熱愛が明らかに。2021年には法的に夫婦となり、2024年に結婚式を挙げた。

以降、活動を中断していたイェ・ジョンファだったが、最近、tvNの番組『アイ・アム・ボクサー』で9年ぶりに姿を見せた。

5月5日には自身の個人SNSに動画を掲載。公開された映像のイェ・ジョンファは、すらりとしたプロポーションが目を引き、活動休止期間が感じられないほど変わらぬビジュアルと引き締まったスタイルが感嘆を呼んでいる。

（写真＝イェ・ジョンファInstagram）

結婚後も変わらぬ美しさとオーラを放つ彼女の今後の歩みに、引き続き関心が集まりそうだ。

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