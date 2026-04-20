元NMB48・川上千尋、始球式で「1番いい投球ができました」 | RBB TODAY

元NMB48の川上千尋が19日、自身のSNSを更新。日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎で開催された「コラッキーデー」のファーム交流戦で、試合前のトークショーと始球式に参加したことを報告した。

川上千尋（写真は川上千尋の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

バギージーンズに緑のユニフォーム姿で登場した川上。始球式ではこれまでの経験を上回る手応えを感じたといい、「自分史上1番いい投球ができました」とコメント。これまで何度か始球式を務めてきた中でも、納得のいく投球ができたことへの喜びをつづった。

川上千尋（写真は川上千尋の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

さらに「皆さんの声がとても嬉しかったです」と感謝を伝え、「過去一いいボール投げれた事 皆さんと阪神を応援できた１日 幸せでした」と振り返った。

Xの投稿では、見事なピッチングに歓声が上がる様子を収めた動画も公開。ファンからは「ナイスピッチング」「練習の成果出たね」「ほんと良い始球式でした」といった声が寄せられている。