 元NMB48・川上千尋、始球式で「1番いい投球ができました」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

元NMB48・川上千尋、始球式で「1番いい投球ができました」

エンタメ ブログ
注目記事
川上千尋（写真は川上千尋の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • 川上千尋（写真は川上千尋の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • 川上千尋（写真は川上千尋の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • 川上千尋（写真は川上千尋の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • 川上千尋（写真は川上千尋の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　元NMB48の川上千尋が19日、自身のSNSを更新。日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎で開催された「コラッキーデー」のファーム交流戦で、試合前のトークショーと始球式に参加したことを報告した。

川上千尋（写真は川上千尋の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　バギージーンズに緑のユニフォーム姿で登場した川上。始球式ではこれまでの経験を上回る手応えを感じたといい、「自分史上1番いい投球ができました」とコメント。これまで何度か始球式を務めてきた中でも、納得のいく投球ができたことへの喜びをつづった。　

川上千尋（写真は川上千尋の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　さらに「皆さんの声がとても嬉しかったです」と感謝を伝え、「過去一いいボール投げれた事　皆さんと阪神を応援できた１日　幸せでした」と振り返った。

　Xの投稿では、見事なピッチングに歓声が上がる様子を収めた動画も公開。ファンからは「ナイスピッチング」「練習の成果出たね」「ほんと良い始球式でした」といった声が寄せられている。


NMB48川上千尋、甲子園の売り子デビュー！キュートな姿にOGメンバーも反応 | RBB TODAY
画像
NMB48の川上千尋が3日、自身のインスタグラムを更新。可愛らしい“売り子”姿を披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/04/05/218753.html続きを読む »

川上千尋、NMB48卒業を発表 「アイドル人生をゲームセットします」 | RBB TODAY
画像
6月12日、NMB48劇場で行われたTeam-N「N Ship」公演のエンディングで、川上千尋がNMB48からの卒業を発表した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/13/231626.html続きを読む »

プロ野球スピリッツ2026 【Amazon.co.jp限定】 オリジナルPC&スマホ壁紙 配信 初回限定特典DLCコード 同梱
￥8,778
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
《Kagura》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

NMB48

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top