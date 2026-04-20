元NMB48・川上千尋、始球式で「1番いい投球ができました」 | RBB TODAY

元NMB48の川上千尋が19日、自身のSNSを更新。日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎で開催された「コラッキーデー」のファーム交流戦で、試合前のトークショーと始球式に参加したことを報告した。
バギージーンズに緑のユニフォーム姿で登場した川上。始球式ではこれまでの経験を上回る手応えを感じたといい、「自分史上1番いい投球ができました」とコメント。これまで何度か始球式を務めてきた中でも、納得のいく投球ができたことへの喜びをつづった。
さらに「皆さんの声がとても嬉しかったです」と感謝を伝え、「過去一いいボール投げれた事 皆さんと阪神を応援できた１日 幸せでした」と振り返った。
Xの投稿では、見事なピッチングに歓声が上がる様子を収めた動画も公開。ファンからは「ナイスピッチング」「練習の成果出たね」「ほんと良い始球式でした」といった声が寄せられている。
NMB48川上千尋、甲子園の売り子デビュー！キュートな姿にOGメンバーも反応 | RBB TODAY
NMB48の川上千尋が3日、自身のインスタグラムを更新。可愛らしい“売り子”姿を披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/04/05/218753.html続きを読む »
川上千尋、NMB48卒業を発表 「アイドル人生をゲームセットします」 | RBB TODAY
6月12日、NMB48劇場で行われたTeam-N「N Ship」公演のエンディングで、川上千尋がNMB48からの卒業を発表した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/13/231626.html続きを読む »