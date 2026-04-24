PEACH JOHN新ミューズ就任の森香澄、新カットで美しすぎるボディライン披露 | RBB TODAY

フリーアナウンサーでタレントの森香澄が、自身のインスタグラムを更新。先日発表されたランジェリーブランド「PEACH JOHN」新ミューズ就任の報告とともに、新たなランジェリー姿の美しいボディラインを披露している。
22日に同ブランドの新ミューズに就任したことが発表され、大きな話題を呼んでいた森。
今回の投稿では、「PEACH JOHN新ミューズに就任しました」と改めてファンへ報告しつつ、すでに公開されている第1弾ビジュアルとは別の新カットを5枚アップした。
投稿された写真では、ライトピンクのランジェリーや、透け感のあるブルーのリボンレースのランジェリー、ブルーグリーンの夏感のあるランジェリーを着用した姿が披露され、持ち前の美しいスタイルを爽やかに見せている。
※【画像】森香澄がPEACH JOHNの新ミューズ就任を報告
森香澄がPEACH JOHNの新ミューズに！「バストが上がって体全体もきれいに見える」 | RBB TODAY
森香澄がランジェリーブランド「PEACH JOHN」の新ミューズに就任。売上No.1の「ナイスバディブラ」など夏ランジェリーのビジュアル・動画を公開。森香澄は「バストが上がり体全体がきれいに見える」とコメント。
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