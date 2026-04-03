「日本一可愛い剣道女子」佐藤あかり、ショーパン姿で美脚スラリ！宮古島でのオフショット公開 | RBB TODAY

「日本一可愛い剣道女子」の異名を持つタレントの佐藤あかりが3月31日にインスタグラムを更新し、宮古島でのオフショットを公開した。



佐藤は3月21日に宮古島で開催された「パナソニック剣道体験会2026～in宮古島～」に参加していた。

佐藤は「宮古島～振り返りpart2」と切り出し、「温かくて面白い人たちに出逢えたり…」「降り注ぐ星たちがとっても綺麗だったり…」「青い卵や鹿を初めて食したり…」「通りがかりに水をかけられて濡れたり…」と思い出を振り返り、「またすぐにでも、宮古島に行きたいなっ」と明かした。

また、ポストでは宮古島で撮影した写真を交えながら、グレーのタンクトップにデニムショートパンツを合わせたカジュアルなコーディネートの自身の写真を公開。



頭にサングラスをつけてピースサインをしているショットのほか、カフェでオレンジドリンクを片手に座る姿や、海をバックにダブルピースを決めているカットもあり、ショートパンツから伸びる美脚を披露した。





（写真は佐藤あかりの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

（写真は佐藤あかりの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

このポストには、「素敵な写真ありがとうございます」「綺麗で可愛い」「コーデ良いなぁ～」という声が集まっている。

