「日本一可愛い剣道女子」佐藤あかり、ショーパン姿で美脚スラリ！宮古島でのオフショット公開 | RBB TODAY

「日本一可愛い剣道女子」の異名を持つタレントの佐藤あかりが3月31日にインスタグラムを更新し、宮古島でのオフショットを公開した。
佐藤は3月21日に宮古島で開催された「パナソニック剣道体験会2026～in宮古島～」に参加していた。
佐藤は「宮古島～振り返りpart2」と切り出し、「温かくて面白い人たちに出逢えたり…」「降り注ぐ星たちがとっても綺麗だったり…」「青い卵や鹿を初めて食したり…」「通りがかりに水をかけられて濡れたり…」と思い出を振り返り、「またすぐにでも、宮古島に行きたいなっ」と明かした。
また、ポストでは宮古島で撮影した写真を交えながら、グレーのタンクトップにデニムショートパンツを合わせたカジュアルなコーディネートの自身の写真を公開。
頭にサングラスをつけてピースサインをしているショットのほか、カフェでオレンジドリンクを片手に座る姿や、海をバックにダブルピースを決めているカットもあり、ショートパンツから伸びる美脚を披露した。
このポストには、「素敵な写真ありがとうございます」「綺麗で可愛い」「コーデ良いなぁ～」という声が集まっている。
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