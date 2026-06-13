15年のブランクも“ヨン様”人気は変わらず！合成写真から目撃談まで「ネットの写真より自然で若い」 | RBB TODAY

俳優ペ・ヨンジュンの近況が公開されると、ネットで大騒ぎになった。15年近く新作に出演していないが、数枚の写真だけで話題の中心に立った。

最近、シンガポールのメディアは、ペ・ヨンジュンが妻パク・スジン、女優パク・シネと俳優チェ・テジュン夫婦とともにシンガポールを訪れたと報道した。

【写真】今年で53歳、白髪交じりのペ・ヨンジュン

公開された写真と動画のなかで、ペ・ヨンジュンは帽子とマスクを着用したまま、空港で移動している。特に帽子の下からのぞく白い長髪が目を引いた。彼はキャリーケースを引きながらも、後ろからついてくる子供たちを気遣い、優しい父親の一面を見せた。

（写真提供＝OSEN）ペ・ヨンジュン

その後、ディズニークルーズのなかで休息をとる姿も公開された。しかし公開直後、ネットには、元の写真を過度に編集した合成画像が登場した。実際よりもはるかに長く真っ白な髪の毛や、誇張されたシワなどを付け加えた写真が拡散し、元の写真とはまったく異なる姿が作り上げられた。

その一方、ペ・ヨンジュンを見たという目撃談も話題になっている。あるネットユーザーは、「クルーズで、間近で見たが、髪が白くなっていること以外はケアが行き届いていた」として、「ネットに流れている写真よりもはるかに自然で若く見えた」と伝えた。

（写真左＝『アジアワン』）ペ・ヨンジュン

続けて、「背も高くて雰囲気が違った。なぜ芸能人なのかわかった」と付け加えた。

ペ・ヨンジュンは2000年代初め、ドラマ『冬のソナタ』を通じてアジア全域に韓流ブームを巻き起こしたスターだ。その後、2011年のKBS2ドラマ『ドリームハイ』を最後に、演技をしていない。

2015年に女優パク・スジンと結婚した彼は、現在子供が2人おり、ハワイを中心に生活していると知られている。

なお、ペ・ヨンジュン夫婦が乗ったクルーズは、大人2人基準で約500～1000万ウォン（約50万～110万円）台から始まり、最上位のスイートルームは3000～4000万ウォン（約320万～420万円）台に達すると判明している。

■【画像】空港で目撃されたペ・ヨンジュンと妻

■【写真】チェ・ジウ、“ヨン様”と再会か

■【写真】ペ・ヨンジュン、同行していた“後輩夫婦”との縁とは