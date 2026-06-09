乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」×公式YouTube連動企画が始動！第1弾は筒井あやめが福井で「喫茶探訪」へ | RBB TODAY

乃木坂46が、グループ史上最大規模となる「真夏の全国ツアー2026」の開催に合わせ、公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」との連動企画をスタートさせた。

同企画は、「乃木坂配信中」の定番シリーズや過去に反響の大きかった動画をツアー開催地で撮影し、ライブの盛り上げに合わせて公演の前後に合わせて順次公開していくというもの。ステージ上とは一味違うメンバーのリラックスした表情や、ご当地ならではの魅力を堪能できるファン必見の内容となっている。

記念すべき第1弾として公開されたのは、筒井あやめによる定番シリーズ「筒井あやめのふらっと喫茶探訪」だ。ツアーの幕開けとなる福井公演（6月13日・14日、サンドーム福井）に合わせ、筒井が福井県内の喫茶店を訪れる様子が公開された。

同シリーズはこれまでにも名古屋や日本橋などの喫茶店を巡り、そのゆるふわなプライベート感がファンから高い支持を集めてきた。今回は福井の地でどのような絶品メニューや癒やしの空間と出会うのか注目だ。

「真夏の全国ツアー2026」は全国8都市18公演を巡る、乃木坂46史上最大規模のツアーだ。今後も様々なメンバーが各開催地で撮影した動画が順次公開される予定で、ライブとYouTubeの両面から楽しめる展開となっている。