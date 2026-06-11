中村橋之助×能條愛未夫妻が『新婚さんいらっしゃい！』55周年スペシャルに登場！ | RBB TODAY

歌舞伎界のプリンス・中村橋之助（30）と、元乃木坂46の能條愛未（31）夫妻が、6月14日放送の『新婚さんいらっしゃい！』55周年記念1時間スペシャルに出演する。

2人は先月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかり。出会いは2021年のミュージカル『ポーの一族』で、初のミュージカル出演に必死だった橋之助と能條は当初2カ月間ほとんど会話がなかったという。その後、共演者の誘いをきっかけに急接近し、交際がスタート。多忙な橋之助を心配した能條が作った「手紙付きの可愛すぎる手作りキャラ弁」が、橋之助に結婚を決意させる大きなきっかけとなった。

（C）朝日放送テレビ

番組では、プロポーズにまつわる驚きのエピソードも明かされる。橋之助がハワイでのプロポーズ前々日に両親へ事前報告をした際、父・芝翫は大喜びしたものの、かつて自身もアイドルから梨園の妻となった母・三田寛子から返ってきたのは「断られても大丈夫。私たちがいるから」という衝撃の第一声だったという。スタジオの司会陣も大混乱に陥ったとされ、その真意が番組内で明かされる。

また、外では凛々しい歌舞伎俳優の橋之助だが、自宅では「くにちゃん」と呼ばれ、妻に「僕のこと好き？」を連発する甘えん坊な一面を能條が暴露。その様子は再現VTR「新婚さん劇場～くにちゃんの愛らしい一面～」として紹介される。

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さらに、歌舞伎界の先輩である中村米吉と尾上右近からのメッセージVTRも到着。米吉からは、橋之助が楽屋に能條のカレンダーを飾っていたという"隠れオタク"な過去や、妻へのデレデレぶりが弟・福之助によって楽屋中に広められた珍事件が明かされる。幼い頃から橋之助を知る右近からは、貫禄たっぷりだったという爆笑の幼少期エピソードも飛び出す。

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橋之助は「どんなOAになってるのかドキドキです。楽しくお話を引き出していただいて楽しい収録でした」とコメント。能條は「すごく温かい雰囲気だったので、ついつい余計な事を話してしまっていないか心配ですが…私達の共通の友人や、橋之助さんと同年代の歌舞伎役者の皆様方にもご出演していただいて、愛あるコメントをたくさんいただきました。私達の仲の良さが伝わってくれたら嬉しいです」と語っている。

番組は6月14日（日）ひる12時55分から1時間55分まで、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットで放送。MCは藤井隆と井上咲楽が務める。