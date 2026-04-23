ソニー損保、「高低差エグい」「身長差すげえ」新CM出演者発表で話題 | RBB TODAY

ソニー損保の公式Xが4月23日に公開した新CM出演者2人が話題になっている。

22日、ソニー損保はXで、「【予告】自動車保険の新CM、まもなく！！」「新CMの撮影現場で撮った一枚 出演者が誰かわかった方…いますか？」とコメントし、出演者2人が映った部分を黒塗りした画像を公開。

2人の間の身長差は非常に大きく、Xからは俳優の阿部寛や元サッカー日本代表の内田篤人、日向坂46の元メンバーの影山優佳、乃木坂46の元メンバーの齋藤飛鳥らの名前が上がっていた。

その後、23日になってソニー損保は再び公式Xを更新し、「昨日投稿したシルエット写真の正解発表です！」「正解は『阿部寛さんと 齋藤飛鳥さん』でした」と発表した。

なお、CMは24日に公開予定とのこと。「お楽しみに！！」と呼びかけていた。

ポストには、「高低差エグい」「阿部さんがデカいのか飛鳥ちゃんがちっちゃいのか」「身長差すげえ」という声が集まっている。

※【画像】ソニー損保が阿部寛と齋藤飛鳥起用のCM写真を公開

