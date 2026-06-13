“韓流四天王”俳優チャン・ドンゴン、子供のインター卒業式に出席！変わらぬ容姿端麗さが話題 | RBB TODAY

俳優チャン・ドンゴン、女優コ・ソヨン夫婦が、インターナショナルスクールに通う子供の卒業式に出席した近況が公開された。

去る6月12日、ダンサーのポッピンヒョンジュンは、自身のSNSに「お祝いしてください。今日はナム・イェスルの卒業式です。もう中学卒業だなんて」という文章とともに複数の写真を投稿した。

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公開された写真のなかには、娘の卒業式に出席したポッピンヒョンジュンが、チャン・ドンゴン、コ・ソヨン夫婦とともに記念写真を残す姿が収められている。

コ・ソヨンは端正なネイビーのシャツワンピースを、チャン・ドンゴンはカジュアルなジャケットを合わせ、変わらぬ容姿端麗さを披露した。今年で結婚16年目を迎えた2人は、変わらず仲睦まじい雰囲気を漂わせ、注目を集めた。

（写真＝ポッピンヒョンジュンInstagram）

左からポッピンヒョンジュン、コ・ソヨン、チャン・ドンゴン

チャン・ドンゴン夫妻が子供を通わせているのは、ソウル瑞草（ソチョ）区にある芸術・体育に特化したアメリカ式のオルタナティブ教育機関「ソウル・スコラーズ・インターナショナル・アート＆デザイン」であると確認された。

同校は、海外での居住経験のない韓国の生徒も入学することができ、学費は1年で約2300～2500万ウォン（約240～260万円）に達するという。

なお、チャン・ドンゴンとコ・ソヨンは2010年に結婚し、2人の子供がいる。

◇チャン・ドンゴン プロフィール

1972年3月7日生まれ。1992年のMBC第21期公開採用に合格して芸能界デビュー。以降、ドラマ『ファイナル・ジャンプ』『イヴのすべて』『紳士の品格』、映画『友へ チング』『ブラザーフッド』など数々のヒット作に出演。日本でもテレビCMに出演するなど、「韓流四天王」の一人に数えられるほど人気を博した。2010年5月に女優コ・ソヨンと結婚。2010年に息子を、2014年に娘を抱いた。

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