韓流ファン歓喜の『美男ですね』コンビ！チャン・グンソク、イ・ホンギをシェアハウスに招待 | RBB TODAY

俳優チャン・グンソクが、ドラマ『美男ですね』で共演したバンドFTISLANDのメンバー、イ・ホンギと再会した。

去る6月12日、韓国で放送されたtvNのシェアハウスバラエティ『旧基（クギ）洞フレンズ』（原題）の最終回では、チャン・グンソクらが友人を招待し、“40歳陸上パーティー”をする姿が捉えられた。

【写真】チャン・グンソク＆イ・ホンギの変わらぬ友情

前日の夜、急に友人を招待したメンバーたち。急な誘いに応じてくれた友人は4人だった。

特に、「リトル・チャン・グンソク」と紹介されたチャン・グンソクの友人、イ・ホンギが姿を現し、注目を集めた。

コメディエンヌのチャン・ドヨンは、「イ・ホンギさん知ってる？」と尋ね、女優イ・ダヒは「初めて会う。本当に華やかな顔立ちをしている」と不思議がった。

（写真＝tvN）

1枚目：チョン・ソミン、2枚目：手前からチャン・グンソク、イ・ホンギ

4枚目：シンギル

チャン・グンソクは、友人を紹介するなかで家族写真を公開し、イ・ホンギは「AIか？」と信じられない様子だった。

こうして全員集まったが、ぎこちない雰囲気はなかなか消えなかった。短い会話の後にすぐ訪れた沈黙に、友人たちは顔色をうかがうばかりだった。

そのとき、コメディエンヌのチャン・ドヨンの友人として呼ばれたシンギルは「こんなにぎこちないのに、パーティーをしようと呼んだのか」と突っ込みを入れ、俳優チェ・ダニエルの友人、女優チョン・ソミンは「このような雰囲気を最後に感じたのはいつだったか考えている」と付け加えた。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演。2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYouTubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。

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