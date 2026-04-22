「なんて豪華なコラボ」生田絵梨花、乃木坂46・梅澤美波＆池田瑛紗とダンス！ | RBB TODAY

俳優・歌手の生田絵梨花がMCを務める音楽番組『Venue101』（NHK総合）の公式SNSが更新され、乃木坂46の梅澤美波と池田瑛紗とのダンス共演の動画が公開された。元メンバーと現役メンバーによる共演に注目が集まっている。



投稿では、かまいたちの濱家隆一と生田によるMCユニット「ハマいく」の楽曲「love10（らぶてん）」のダンスを披露。息の合ったパフォーマンスが印象的な映像となっている。

生田は白のボリューム感のあるシャツに黒のビスチェとロングスカートを合わせたモノトーンのシックな装い。梅澤と池田は、踊るたびにフェザーのようにふわりと揺れる白のロングドレス姿で登場。肘までの同素材のグローブを合わせ、優雅でフォーマルな雰囲気を漂わせた。

このコラボにファンからは「なんて豪華なコラボ」「最高すぎる」といった声が寄せられ、注目を集めている。

なお、池田は最新曲の「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」で初の表題曲センターに抜てきされ注目を集めているほか、キャプテンの梅澤は来月の卒業を控えている。



※生田絵梨花、乃木坂46・梅澤美波＆池田瑛紗とダンス（Venue101の公式Xより）

