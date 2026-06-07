三田寛子が嫁・能條愛未と2ショット！「ひまわりの様なかわいいお嫁さん」 | RBB TODAY

5日、三田寛子がインスタグラムを更新。長男の嫁である能條愛未と撮影した2ショットを公開した。

能條は先月末に三田の長男・中村橋之助と結婚したばかり。この日は橋之助が上演初日を迎え、能條は歌舞伎役者の妻として初仕事を行った。三田は淡い水色の着物、能條は淡い黄色の着物を着ており、2人仲良く並んで微笑んでいる。能條は髪をしっかりとアップにしており、上品な若奥様風に仕上がっている。そんな能條を「ひまわりの様なかわいいお嫁さん」と三田はべた褒めしした。

三田はこれから能條が歌舞伎役者の妻として、大変な生活を送ることになることにも言及。「知らない世界 知っていて「当たり前」とされるのに 何を知らないのかさえわからない」とした上で、「彼女が毎日笑っている それがどれだけすごいことか これからも 私にはわかるつもりなので 全力で応援したいです」と能條を応援する決意を語った。最後は「この家に来てくれたこと、息子と並んで歩いてくれること、ありがとう」と感謝を伝えている。

この投稿にファンからは「すてきなお嫁さんとお嫁さんを全力でサポートされている寛子さん お2人とも最高です」「お嫁さんの気持ちが一番わかるのが寛子ちゃんなので こうして味方になってくれるだけでお嫁さんにはどれほど心強いか。」といったコメントが寄せられている。

※三田寛子の投稿