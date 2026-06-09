中山秀征×橋本環奈が再タッグ！『クイズ！ドレミファドン50周年！夏の祭典SP』が放送 | RBB TODAY

フジテレビは6月29日19時から21時54分にかけて、『新ドラマ人気番組対抗 クイズ！ドレミファドン 50周年！夏の祭典SP』を放送する。

『クイズ！ドレミファドン！』は世代を問わず家族みんなで楽しめる音楽バラエティーとして長年にわたり国民に愛され続けてきた番組で、今年50周年という節目を迎える。

ⓒフジテレビ

今回の放送では、"Mr.ドレミファドン"こと中山秀征がMCを務め、1月5日放送の前回に続いて橋本環奈が特別MCとして登場。フジテレビの新ドラマに加え、現在放送中の人気番組から豪華出演者が一堂に会し、チーム対抗戦でクイズバトルを繰り広げる3時間スペシャルとなっている。井上清華アナウンサーがアシスタントとして進行を担当する。

参戦チームは番組対決開始以降、過去最多となる13チーム。『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』チームをはじめ、阿部亮平（Snow Man）・柳原可奈子らの『ナゾトレMAXXX』チーム、長田庄平・松尾駿（チョコレートプラネット）・岡部大（ハナコ）の『新しいカギ』チーム、岩井勇気（ハライチ）・神田愛花・小杉竜一（ブラックマヨネーズ）の『ぽかぽか』チームなど、バラエティー・情報・スポーツの各ジャンルから豪華メンバーが集結。元バレーボール日本代表の栗原恵・木村沙織らが参戦する『バレーボール』チームも注目だ。夏の新ドラマ出演俳優については後日公開される。

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クイズの内容は、10代から60代の視聴者へのアンケートをもとにランキング化した、1990年代から2010年代の"サビの印象が強い名曲"250曲からイントロクイズを出題。歌唱シーンはもちろん、主題歌として使われたドラマやアニメの名場面映像も盛り込まれる。さらに、サビを実際に歌って正解を目指す「このあと歌ってドン！」コーナーなど楽しい企画が満載だ。

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中山秀征は「過去最多の13チームが参戦となり迫力がありましたね！前回に引き続き、特別MCに橋本環奈さんにお越しいただき、全体を見て楽しみながら一緒にMCをしてくださったので、心強かったです。最後までどこが優勝するか分からない戦いとなっているので、優勝チームを予想しながらお楽しみください」とコメント。橋本環奈も「思わず口ずさみたくなる名曲の数々に白熱した早押し。ぜひご家族やお友達と一緒に盛り上がりながらご覧ください」と呼びかけている。

時代を超えて愛されるヒットソングが楽しめる50周年記念SPは、6月29日（月）19時よりフジテレビ系で放送される。