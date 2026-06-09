「ミスマガジン2027」ベスト20の瀬戸りおん「グラビアは未知の世界で、自分にできるのか心配だった」 | RBB TODAY

講談社主催の「ミスマガジン2027」においてベスト20に選出されたアイドルグループ「Shibu3project」メンバーの瀬戸りおん（17）が、6月8日発売の「ヤングマガジン」28号に登場する。

瀬戸は応募総数3,087名の中からベスト20に選出。6月8日から6月28日まで行われるベスト10進出をかけた選考に挑む。「ヤングマガジン」28号では、ベスト20メンバーが掲載されており、エントリーナンバー5の瀬戸も誌面に登場。フレッシュな魅力と透明感あふれるグラビアを披露している。

初めてのグラビア撮影について瀬戸は、「グラビアは未知の世界で、自分にできるのか心配だったのですが、実際に撮影してみると、スタッフの皆さんが和ませてくれたのでリラックスして撮影することができました！」とコメントを寄せた。

先日開催されたベスト20お披露目イベントにも出演し、趣味のサッカー観戦にちなんだ胸キュンセリフを披露して注目を集めた瀬戸。所属するShibu3 projectからは、ミスマガジン2019グランプリの豊田ルナを輩出しており、瀬戸自身も豊田を目標に掲げ、先輩に続くグランプリ獲得を目指している。

ベスト10進出をかけた選考期間中は誌面投票のほか、デジタルコンテンツの視聴数などが審査対象となる。