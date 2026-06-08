日向坂46・藤嶌果歩、チアガール姿で憂鬱な月曜日を応援！「これで仕事がんばれます！」とファン歓喜 | RBB TODAY

日向坂46・藤嶌果歩の1st写真集公式Xが、8日に更新。藤嶌がチアガール姿で応援する動画を公開した。
藤嶌はチアガールのユニフォームにポニーテール姿、金色のポンポンを持った姿で登場。「おはよう！今日は月曜日。お仕事も勉強もファイト～！」とポンポンを振って応援した。
可愛すぎる藤嶌の応援にファンからは「元気1万倍いってきまーす」「これで仕事頑張れます！ありがとうかほりん！」「かほりんエール最高すぎる！！」と歓喜のコメントが寄せられている。
日向坂46・藤嶌果歩、おへそチラ見せカットを先行公開！ | RBB TODAY
日向坂46の藤嶌果歩の1st写真集の先行カットが公開された。バスケユニフォーム姿でおへそがチラ見えする無防備な瞬間を捉えた写真で、ファンから「おへそにしか目がいかない」などの反響を呼んでいる。
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日向坂46・藤嶌果歩、表紙で輝く圧倒的なかわいさ！『blt graph.』に登場 | RBB TODAY
日向坂46の藤嶌果歩が表紙を飾るグラビアとインタビューが収録された『blt graph. vol.114』が発売。自然やスタジオでの撮影や特典も充実している。
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