ENHYPEN・ジェイ、雨の中でも際立つ“洗練ビジュアル”…クールな眼差しでファンを魅了！ | RBB TODAY

ENHYPENのジェイが、自由奔放でありながら独特の感性を漂わせる姿を披露した。

ファッション誌『VOGUE KOREA』は6月8日、公式SNSを通じてジェイと撮影したデジタル表紙3種類を公開した。

【写真】ENHYPEN・ジェイ、“洗練ビジュアル”

今回の雑誌カットは「休暇のアイロニー」をテーマに制作されたもので、ジェイならではの洗練されたオーラと豊かな表現力が際立ち、世界中のファンから熱い反応を集めている。

（写真提供＝『VOGUE KOREA』）ジェイ

公開された写真の中でジェイは、傘を手にどこか物憂げな表情で空を見上げ、雨の日ならではのしっとりとした爽やかなムードを演出。また別のカットでは、異国情緒あふれる壁を背景にクールな眼差しをカメラへ向ける一方、車内ではスタイリッシュなポーズを披露し、ロードトリップの自由な雰囲気を表現した。

さまざまな背景や小道具を自在に使いこなし、抜群の表現力で写真を完成させたジェイの存在感が際立っている。

（写真提供＝『VOGUE KOREA』）ジェイ

なお、ジェイが所属するENHYPENは、ファッション界だけでなく世界の音楽チャートでも存在感を示している。

最近発表されたBillboard JAPANの上半期チャート（集計期間：2025年11月25日～2026年5月25日）によると、ENHYPENは「Top Albums Sales」で4位を記録した。

これは今年1月に発売した7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』による成果だ。ENHYPENは同アルバムで通算4作目となるダブルミリオンセラーを達成したほか、世界最大の音楽市場であるアメリカのBillboardメインチャート「Billboard 200」で2位に初登場する快挙を成し遂げた。

（記事提供＝OSEN）

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