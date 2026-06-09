13年所属した古巣の“他人行儀”に一抹の寂しさ…少女時代・ティファニー、SMエンタへの本音吐露 | RBB TODAY

「お支払いをお願いします」

少女時代のティファニーが古巣への本音を明かした。

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6月8日に韓国で放送されたラジオ番組『パク・ミョンスのラジオショー』に、ティファニーがゲスト出演した。

この日、パーソナリティのパク・ミョンスはリスナーからのメッセージを紹介したあと、ティファニーに「昔、SM（エンターテインメント）で駐車料金を請求されて寂しかったと話していたが、覚えているか？」と質問。これに対しティファニーは「もちろんです。駐車料金にはガッカリしました。SMに13年もいたのに」と告白した。

パク・ミョンスが「ティファニーのおかげで（SMの）ビルが建ったようなものじゃないか」と冗談を飛ばすと、ティファニーは「少女時代のみんなと一緒に、です」と謙虚な姿勢を見せた。

（写真＝パシフィック・ミュージック・グループ）ティファニー

続いてティファニーは、当時の具体的なエピソードを振り返った。「少女時代の15周年プロジェクトの時にSM（の社屋）に行った。練習が終わって帰る際、“駐車料金はどうすればいいですか？”と聞いたら、“お支払いをお願いします”と言われた」とし、「あの時は本当に寂しかった。私の顔を知っているはずなのに、わざわざ“少々お待ちください”と（確認まで）された」と語り、スタジオの笑いを誘った。

ティファニーは2007年にSM所属の少女時代としてデビュー。今年4月に「パシフィック・ミュージック・グループ（PMG）」へ移籍し、現在は主に女優活動に専念している。

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコンぶりを見せたことがある。2026年2月、俳優ピョン・ヨハンと結婚した。

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