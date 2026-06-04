日向坂46・藤嶌果歩、おへそチラ見せカットを先行公開！ | RBB TODAY

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日向坂46・藤嶌果歩、おへそチラ見せカットを先行公開！

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藤嶌果歩【写真：竹内みちまろ】
  • 藤嶌果歩【写真：竹内みちまろ】

　4日、日向坂46・藤嶌果歩の1st写真集公式Xが更新。おへそがチラ見えする先行カットが公開され、反響を呼んでいる。

　「マイアミではバスケにも挑戦　ここだけの“スポーティかほりん”です」というキャプションとともにアップされたのは、ノースリーブのバスケユニフォームを纏った藤嶌のショット。ウェアの裾をめくって首筋の汗を拭いており、藤嶌のおへそがチラリと見えている。スポーティーでも無防備な瞬間を切り取った、ドキッとする一枚だ。

　この投稿にファンからは「おへそにしか目がいかない」「とってもスポーティーですね～～」「スポーティかほりんも良すぎる」と絶賛するコメントが寄せられた。

　藤嶌の1st写真集は8月4日、集英社から発売される。タイトルは未発表。

※日向坂46 藤嶌果歩1st写真集公式Xの投稿


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