日向坂46・藤嶌果歩、おへそチラ見せカットを先行公開！ | RBB TODAY

4日、日向坂46・藤嶌果歩の1st写真集公式Xが更新。おへそがチラ見えする先行カットが公開され、反響を呼んでいる。
「マイアミではバスケにも挑戦 ここだけの“スポーティかほりん”です」というキャプションとともにアップされたのは、ノースリーブのバスケユニフォームを纏った藤嶌のショット。ウェアの裾をめくって首筋の汗を拭いており、藤嶌のおへそがチラリと見えている。スポーティーでも無防備な瞬間を切り取った、ドキッとする一枚だ。
この投稿にファンからは「おへそにしか目がいかない」「とってもスポーティーですね～～」「スポーティかほりんも良すぎる」と絶賛するコメントが寄せられた。
藤嶌の1st写真集は8月4日、集英社から発売される。タイトルは未発表。
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