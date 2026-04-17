村重杏奈、フランス行き機内で“まさかの後ろの席”！丸山礼と遭遇に「渋谷完成！」 | RBB TODAY

タレントの村重杏奈が16日、自身のインスタグラムを更新。フランス行きの機内での“まさかの出来事”を報告した。

投稿では、搭乗した飛行機の後ろの座席にお笑いタレントの丸山礼がいたことを明かし、「こんな事ってあるんですか？」と驚きを吐露。あわせて公開された動画では、機内で偶然遭遇した瞬間の村重のリアクションも収められており、思わぬ再会にテンションが上がる様子が伝わる。

さらに、フランスのレストランや街中で顔を突き合わせる仲良しショットも披露。「フランスに丸山れいがいる！！じゃあもうここは渋谷じゃん！渋谷完成！」とユーモアたっぷりにつづり、偶然から始まった“海外共演”に注目が集まっている。

コメント欄には「これは凄い！」「飛行機うしろしげだったら14時間幸せすぎるなww」「おもろい！」といった声が寄せられ、反響が広がっている。

※村重杏奈、フランス行き機内で“まさかの後ろの席”！丸山礼と遭遇（村重杏奈の公式Instagramより）