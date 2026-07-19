“1000万円整形美女”『ワンピ』『鬼滅』『チェンソーマン』コスプレに賛否　「A→E」公表のイ・セヨン | RBB TODAY

またしてもジャンプの美女キャラだ。

韓国女性芸人のコスプレが物議を醸している。

【写真】“1000万円整形美女”、レゼと甘露寺蜜璃に

イ・セヨンは7月15日にインスタグラムを更新。「今回はリクエストいただいたコスプレ!! 誰でしょうか？前回の正解者の方にはチキンのプレゼントを贈りました!!今回は面白いコメントを選んでチキンをプレゼントします」と綴り、写真を投稿した。

イ・セヨンは今回、『鬼滅の刃』の甘露寺蜜璃に変身。特徴的な髪色のウィッグや衣装、小道具までしっかりと取り揃え、完成度の高いコスプレを披露している。続いては『チェンソーマン』のレゼにも変身。こちらの正解者にはケーキを贈ると説明していた。

（写真＝イ・セヨンInstagram）

どちらも目を引いたのは、大きく開いた胸元だ。胸のラインを強調する衣装を着用し、鏡の前で自撮りをしている。

今回の甘露寺蜜璃に先立ち、『ONE PIECE』のボア・ハンコックにも扮したイ・セヨン。上半身やウエストラインが見えるコスプレ姿を公開し、ファンにキャラクター名を当てるよう呼びかけ、正解者にチキンのクーポンを贈呈すると伝えていた。

ただ、反応は好意的なものばかりではなかった。「露出のレベルを少し調整する必要があるのでは」といった声が上がった一方で、「本人が選んだ表現方法なのだから尊重すべきだ」と擁護する意見も見られた。

そうした議論があったにもかかわらず、イ・セヨンは自身のスタイルを曲げず、再びボディラインを強調する衣装を選び、コスプレを続けている。

（写真＝イ・セヨンInstagram）甘露寺蜜璃の姿

（写真＝イ・セヨンInstagram）レゼの姿

こうした大胆なファッションが注目を集める背景には、過去に明かした整形手術や副作用の経験も存在する。

イ・セヨンは過去、自身のYouTubeチャンネルで豊胸後のトラブルについて語ったことがある。運動中に胸に強い衝撃を受けたことでフィラー（詰め物）が潰れて広がり、肋骨や脇の下付近まで移動してしまったという。

当時の状態についてイ・セヨンは、「胸が4つあるように見えた」と表現していた。

最終的にフィラーは除去したものの、胸の形が変わってしまったため再手術を決断。手術後には「AからEになった」「自信がついで、これまで着られなかったVネックや大胆な服も楽しめるようになった」と語っている。

ただし、整形手術を無条件に勧めているわけではない。「胸が小さいからといって、むやみに手術を勧めたいわけではない。思った以上に大きな手術だ」と、整形を検討している人たちに慎重な判断を呼びかけた。

なお彼女はコンプレックスを克服するために、まぶたや鼻、胸など約1億ウォン（約1000万円）を費やして整形を行ってきたことも明かしている。

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