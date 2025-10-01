村重杏奈、胸元セクシーなカウガールに！ | RBB TODAY

タレントの村重杏奈が9月30日、自身のInstagramを更新。胸元が大胆に開いたカウガールショットを公開した。

投稿された写真は、自身が表紙を飾る『ViVi』12月号特装版（講談社）のオフショット。村重はカウガール風のセクシーなショットとともに、「なんと村重に会えます。村重です。」と切り出し、10月25日に紀伊國屋新宿本店にてお渡し会イベントを実施すると説明した。お渡し会は村重の発案で、「未だに胸のトキメキが止まらないViViの表紙ができるなんて そこで村重。思いついてしまいました。(エジソンと呼んで。)「こんな奇跡みたいな一冊ファンの方に手渡ししたいです」とね！！！！！！！！！(エジソンと呼べ！) 思いついたら即行動！直談判！」と、その経緯も明かしている。

この投稿には、ファンから「セクシー可愛い」「かっこいいですね」「爆盛姉さん」などの声が寄せられている。