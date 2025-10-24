村重杏奈、ViVi表紙に歓喜！「ヘルシーなエロの先駆者にしてくれました」 | RBB TODAY

タレントの村重杏奈が18日、自身のInstagramを更新。自身が表紙を飾る『ViVi』12月号特装版（講談社）に歓喜する様子を披露した。

この日、投稿したのは『ViVi』の表紙写真。村重は、初めて買った雑誌が『ViVi』だと明かし、「かっかわいいーーー！！！！！ ギャルしげカムバです」と表紙登場への喜びをつづった。表紙で村重は、胸元が開いたセクシーな衣装を身にまといつつ「おっぱい＝すけべというおじさん達の考えをViViが、おっぱい＝ヘルシーなエロにしてくれました！村重をヘルシーなエロの先駆者にしてくれました！そしておっぱい大先生の村重が爆誕！！！！」と説明している。

『ViVi』初登場から4年が経ったという村重は、「専属モデルでもなんでもないですがビシバシして頂き！いろんな企画に呼んで頂き！最後は表紙です！！！そして表紙を機にLAST GALですさみしー！！」と、今回が“ギャル姿”のラストであることを伝えた。

この投稿には、ファンから「エロ可愛い～」「めちゃめちゃ可愛すぎる」「天使降臨」「めちゃ可愛い表紙素敵すぎっしょ」などの声が寄せられている。