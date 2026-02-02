岡田紗佳、卓上カレンダー新カット公開！タイトトップスで“役満ボディ”際立つ | RBB TODAY

プロ雀士の岡田紗佳が1日、自身のインスタグラムを更新。先日発表した、3月7日(土)発売の卓上カレンダーから、“役満ボディ”が際立つ新たなカットを公開した。
投稿された写真は4月のカレンダーカットで、タイトなリブ素材のタンクトップ姿を披露。カーキのジャケットを脱ぎかけたカットで、ダークカラーのインナーがうっすらとのぞき、メリハリのあるボディラインと大人の色気が際立つ一枚となっている。
岡田は投稿で「4月始まり卓上カレンダー 3/7(土)発売開始 3/8(日)発売イベント開催」と告知し、ファンに向けて発売をアピールした。
コメント欄には「綺麗過ぎる！」「エロ可愛い」「カレンダー頼んだよ」など、反響の声が相次いでいる。
※3月発売の卓上カレンダーから、“役満ボディ”が際立つ新たなカット
