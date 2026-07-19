「もっと見せて！」キワどいスイムウェアに視線集中、韓国美女インフルエンサーの夏の装いに注目 | RBB TODAY

なんというデザインだろうか。

美女インフルエンサーの近況に注目だ。

【写真】キワどいスイムウェアとは…

実業家・インフルエンサーのイ・ヒウンは7月17日、自身のインスタグラムを更新。「LA RAMS」と綴り、青空が広がるビーチで撮影した写真を公開した。

ロサンゼルス・ラムズのロゴが入ったオーバーサイズのシャツからは、個性的なスイムウェアをのぞかせている。

特に目を引くのは、その大胆なデザインだ。クロップド丈のトップスに加え、細いストラップを組み合わせたボトムスがウエストラインを美しく際立たせ、シンプルながら存在感のある着こなしとなっている。シャツのボタンを開けたカットでは、健康的なボディラインがより印象的に映し出されている。

サングラスを合わせた自然体の笑顔や、砂浜を歩くリラックスした姿も相まって、リゾートの開放感を存分に感じさせる投稿となった。

魅力あふれる今回の投稿には、「見えてしまうんじゃない…」「キワどすぎる」「もっと見せて！」「やっぱり美しいね」「夏を感じるよ」「隠さずにもっと見せて！」といったコメントが寄せられた。

（写真＝イ・ヒウンInstagram）

イ・ヒウンは多数の実業を展開する傍ら、自社商品のモデルも務める。ファッションのほか、写真・映像コンテンツ事業、コスメ、ペット用品など幅広いビジネスを手掛けており、近年はAI関連事業にも進出するなど、その活動の幅を広げている。

■【写真】下乳丸見えのインフルエンサー

■【写真】巨乳チア、大胆ビキニでボロリ寸前

■【写真】美女インフルエンサーが、男性の“セルフプレジャー”動画を保存する理由