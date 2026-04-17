声優・伊藤彩沙、20代ラストの写真集発売「大人な甘さをテーマに、少し背伸びした私をお届けしています」 | RBB TODAY

人気声優・伊藤彩沙が、20代最後を飾る写真集『伊藤彩沙 写真集（仮）』をKADOKAWAより発売する。

伊藤は『BanG Dream!』シリーズで市ヶ谷有咲役、『メダリスト』で鹿本すず役、『もういっぽん！』で園田未知役、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』で花柳香子役など、数多くの作品に出演する実力派声優。

【撮影／中村和孝】

今回発売される写真集は、2nd写真集から約3年半ぶりとなる待望の最新作。撮影地には、伊藤にとって馴染み深いシンガポールとインドネシア・ビンタン島の2ヵ国が選ばれた。

内容は「大人な甘さ」をテーマに、伊藤の挑戦と表現欲があふれたものとなっており、水着・ランジェリーカットも収録。本日の発表にあたり、アンニュイな表情が印象的なチェック柄の水着姿を含む先行カット3枚が公開された。

【撮影／中村和孝】

【撮影／中村和孝】

伊藤彩沙からは以下のコメントが届いている。

「さ、3冊目!?いいんですか!?2nd写真集でお世話になったKADOKAWAさんから、『20 代ラストに写真集を出しませんか？』とご提案をいただきました。せっかくなら撮影に向けてボディメイクをしましょうとなり、せっせとジムに通ったり、健康的な食事によって、理想のスタイルに近づけることができました！

ロケ地は、馴染み深いシンガポールと、3 歳の頃に初の海外旅行で行ったインドネシアのなんと2か国。縁のある国で撮影できたことに運命を感じています。3冊目となる写真集では大人な甘さをテーマに、少し背伸びした私をお届けしています。伊藤彩沙の20代最後の写真集、ぜひ受け取っていただきたいです！」