元乃木坂46・中田花奈、ビキニで魅せる豊満な“神業ボディ”！デジタル写真集誌面カットを公開 | RBB TODAY

24日に発売された『SPA!デジタル写真集 中田花奈「神業ボディ」』（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットが公開された。

撮影:唐木貴央 ヘアメイク:萩村千紗子 スタイリング:八杉直美

中田は埼玉県出身の31歳。 乃木坂46卒業後、タレント・プロ雀士として活躍中だ。 麻雀カフェ「chun.」のオーナー・店長も務める。 2nd写真集『掻き立てる』（講談社）が発売中となっている。

撮影:唐木貴央 ヘアメイク:萩村千紗子 スタイリング:八杉直美

公開されたカットでは、青と白のコントラストが美しいビキニ姿で、白い肌と多幸感溢れる笑顔を見せたカットで、読者を惹きつけさせる。 またベッドの上で魅せる柔肌ヒップに、白くすらっとした長脚で構図を映えさせていく。 さらに湯船に浸かりながら、女性の美を表現した表情とまなざしでカメラを覗いていて、“まるで女神が降臨した!”と思わせる光景を目の当たりにすることができる。

撮影:唐木貴央 ヘアメイク:萩村千紗子 スタイリング:八杉直美

さらに同作では、さざなみに濡れる素肌を披露したカットも収録されており、様々な表情を見ることができる。 月末の繁忙期をリフレッシュさせる、元気をもらえる作品に仕上がっている。