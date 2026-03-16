ミスSPA!2025グランプリ・空見みあ、ムチっとしたマシュマロボディを披露！沖縄撮影の最新デジタル写真集の誌面カット公開 | RBB TODAY

15日、「ミス SPA!2025」でグランプリを獲得した空見みあのデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 ミス SPA!2025/空見みあ「ミニマムボディのムチプニ妖精」』より、誌面カットが公開された。

撮影:日暮翔 ヘアメイク:海瀬志津奈・塩田結香(JULLY) スタイリング:沼田美咲

同作は、グランプリ受賞者たちが沖縄で行ったグラビア撮影を収録したもの。水着からこぼれそうなマシュマロボディや、黒ランジェリーでのセクシーなカットがたっぷりと収められている。

撮影:日暮翔 ヘアメイク:海瀬志津奈・塩田結香(JULLY) スタイリング:沼田美咲

撮影:日暮翔 ヘアメイク:海瀬志津奈・塩田結香(JULLY) スタイリング:沼田美咲

公開されたカットでは、クリーミーな泡まみれで表紙にも採用された姿のほか、沖縄らしいハイビスカスの花を手にした愛嬌のある表情を披露。さらに、イエローのビキニ姿で柔らかいヒップを覗かせるカットや、黒いランジェリーでベッドに横たわり「ムチプニ妖精」を体現するショットなども収録されている。空見は大阪府出身。身長150センチ、B93W58H90。グラビアのほか、声優としても活動している。趣味はコスプレ、アニメ鑑賞。