ミスSPA!2025グランプリ・空見みあ、ムチっとしたマシュマロボディを披露！沖縄撮影の最新デジタル写真集の誌面カット公開 | RBB TODAY

15日、「ミス SPA!2025」でグランプリを獲得した空見みあのデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 ミス SPA!2025/空見みあ「ミニマムボディのムチプニ妖精」』より、誌面カットが公開された。
同作は、グランプリ受賞者たちが沖縄で行ったグラビア撮影を収録したもの。水着からこぼれそうなマシュマロボディや、黒ランジェリーでのセクシーなカットがたっぷりと収められている。
公開されたカットでは、クリーミーな泡まみれで表紙にも採用された姿のほか、沖縄らしいハイビスカスの花を手にした愛嬌のある表情を披露。さらに、イエローのビキニ姿で柔らかいヒップを覗かせるカットや、黒いランジェリーでベッドに横たわり「ムチプニ妖精」を体現するショットなども収録されている。空見は大阪府出身。身長150センチ、B93W58H90。グラビアのほか、声優としても活動している。趣味はコスプレ、アニメ鑑賞。
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ミスSPA!2025 空見みあ「ミニマムボディのムチプニ妖精」SPA!デジタル写真集 SPA！デジタル写真集 (ＳＰＡ！ＢＯＯＫＳ)
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(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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