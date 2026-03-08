一ノ瀬瑠菜が宮古島＆都内で撮影のカレンダー発売！大胆カットにもチャレンジ！？ | RBB TODAY

一ノ瀬瑠菜が8日、都内にて「2026.4-2027.3カレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

一ノ瀬瑠菜【写真：竹内みちまろ】

都内と宮古島で撮影した同作。「チャレンジしたカットは？」と尋ねられると、水着の胸元を大胆に露出したカットをあげ、「水着と服の間みたいな衣装なのでカワイイと思いました」と声を弾ませた。

少年誌や週刊誌などで立て続けに表紙を飾っている。「最近、表紙ラッシュが続いています」といい、ファンからは毎週コンビニに行くたびに表紙を飾っている姿を見かけるなどと声を掛けられていることを明かした。Instagramのフォロワーもいきなり3万人ほど増えたそう。グラビアでの今後の目標を尋ねられると、年間で最も多く雑誌の表紙を飾った女性に贈られる「カバーガール大賞」を獲りたいと声を弾ませた。さらなる飛躍のために「顔でバズりたいです！」と願望を言葉にする場面もあった。

先月、アイドルグループ・シャルロットを卒業。ソロで活動する今後の目標については、「今、演技のお仕事を勉強中なので役を頂くことと、音楽をソロでも続けていきたいなと思っているので1人でライブをしたり。あとグラビアももっとたくさんやっていきたいと思っています」と希望に胸を膨らませた。演技の仕事では「ドラマの主演をやりたいです」といい、憧れの女優として小松菜奈の名前を挙げた。

また、バラエティ番組への出演にも意欲を見せ「ドッキリに引っ掛かりたいです」と笑顔。「どんなドッキリに引っ掛かりたいですか？」との質問には「お化け」と目を輝かせた。

