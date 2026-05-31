「モデルは違うみたい」SHIHO、雑誌撮影やオーディション挑戦も話題の娘（14）の進路に悩む | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）の妻でモデルのSHIHOが、娘の進路について打ち明けた。

去る5月29日、YouTubeチャンネル「YanoShiho」には、「秋山成勲（チュ・ソンフン）には内緒！SHIHOとジゼルの秘密のデート」というタイトルの動画が公開された。

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動画のなかでSHIHOは、ガールズグループaespaのジゼルと対面し、夢や進路について話をした。ジゼルは、女優に憧れていた時代から、K-POPのオーディションに挑戦するまでの過程を率直に打ち明けた。

これを聞いていたSHIHOは、娘のサランちゃんに言及。彼女は、「サランは今14歳なんだけど、まだ何がしたいのかよく分かっていないみたい」と語った。

（写真提供＝OSEN）左からSHIHO、サランちゃん

ジゼルが、「モデルが夢ではなかったのか」と尋ねると、SHIHOは「今はモデルも自分の道ではないと思っているみたい。まだ夢を探している途中だ」と答えた。

すると、ジゼルは「14歳なら、そうなるのも当然だ」として、「やりたいことをまだ見つけられていないだけで、完全に無いわけではないはず」とアドバイスした。これに対し、SHIHOは「良い刺激になると、嬉しい」と母親としての本音を覗かせた。

（写真＝YouTubeチャンネル「YanoShiho」）左からSHIHO、ジゼル

2025年、サランちゃんはENAのバラエティ番組『私の子供の私生活』（原題）を通じて、モデルのオーディションに挑戦。最終合格には至らなかったものの、成長した姿と挑戦する姿勢で注目を集めた。

最近、学校の成績も話題になった。SHIHOはサランちゃんの成績表を公開し、全科目で最高評価を獲得したと明らかにした。彼女は、「今はほとんどネイティブレベルで英語を話す。日本語よりも英語の方が得意なくらい」と伝えた。

KBS2の育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』で愛されたサランちゃんは、いつの間にか14歳になった。モデル業と学業を両立しながら、自身の道を模索している彼女の成長に多くの関心が寄せられ続けている。

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