大原優乃、カレンダー発売！復帰後初の対面イベントに「会いに来てくださることが嬉しく、救われます」 | RBB TODAY

タレントの大原優乃が12日都内にて『大原優乃 2026.4-2027.3 カレンダー発売記念イベント』を開催した。

今回発売されたカレンダーは、大原にとって9作目となる月めくりタイプ。「今回もセルフプロデュースで作らせていただきました！」と笑顔で語り出した大原は「これまでのカレンダーでは、自分のことをよく知ってくださっているカメラマンさんとご一緒していたのですが、今回は初めましてのカメラマンさんとご一緒することになって」と制作の裏側を明かし、「まだ知らない自分に出会いたいという思いがあり、スタッフの皆さんとアイデアを出し合いながら制作していきました」と振り返った。

大原優乃

大原優乃

見どころについては「表紙のカットはメイクもナチュラルで、お衣装もシンプル。良い意味で"そぎ落とした"、今の自分の等身大が映し出されているシーンになっています」と自信を持って紹介。

また、裏表紙が“お気に入り”だといい「これまで応援してくださった方に喜んでいただけるカットができたと思います。このカレンダーだからこそ見せられる姿がたくさん入っているので、そのギャップを楽しんでいただけたら嬉しいです」とアピールし、ファンへの期待感を高めた。

大原優乃 2026.4-2027.3 カレンダー

大原優乃 2026.4-2027.3 カレンダー

今年2月には気胸による入院のため一時活動を休止していた大原。今回のイベントは前日の大阪・名古屋に続き、復帰後初となる対面イベントとなった。そんな大原は、久しぶりにファンと直接言葉を交わした感想を問われると「イベントに参加してくださった皆さんが、色んな思い、温かい言葉をお伝えしてくださって。私も皆さんにお会いするまでに様々な思いを持って迎えていたので、特別なイベントになりました」とコメント。

「去年よりもたくさんの方にお越しいただいていることがすごく嬉しいですし、セルフプロデュースだからこそ、この作品を背負う覚悟で毎年制作しています。会いに来てくださることが何より嬉しく、救われます」と言葉を紡いた。

大原優乃 2026.4-2027.3 カレンダー

大原優乃 2026.4-2027.3 カレンダー

イベントの最後には、カレンダーの自己採点を求められた大原。「昨年はデビュー15周年だったこともあり150点にしたので、毎年更新していくという意気込みも込めて、今回は160点です！来年は170点に出来るように頑張ります」と笑顔で締めくくった。