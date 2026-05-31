気づく人続出！チャン・グンソク（38）、同い年俳優と日帰り東京旅へ 40歳以上入店禁止の居酒屋にも | RBB TODAY

俳優チャン・グンソクが、同い年の女優キョン・スジン、俳優アン・ジェヒョンとともに東京へ旅立った。

去る5月29日、韓国で放送されたtvN『旧基（クギ）洞フレンズ』（原題）第8回にて、チャン・グンソクは「AP（アジアプリンス）ツアー」の1日限定ガイドとなった。

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彼は、「ここは知る人ぞ知る隠れ家的な場所だ」と自身の行きつけの居酒屋を紹介し、鶏刺しなど、さまざまなメニューを勧めて、“グルメ”としての一面を覗かせた。

短い日帰り旅でも、チャン・グンソクは移動のスケジュールを細かく計算していた。ユーモア交じりのクイズや、東京の2文字を使ったユニークな詩まで披露し、旅をさらに愉快に盛り上げた。

東京では、チャン・グンソクに気づく人も相次いだ。日本での変わらぬ人気を改めて実感させる場面となった。

（写真＝tvN）チャン・グンソク

その後、3人は、40代以上は入店禁止の居酒屋を訪れた。

もうすぐ40歳のチャン・グンソクは、「今年が最後だよ。最後のチャンスなんだけど、入ってみる？」と声をかけ、笑いを誘った。続けて、「歳が何だって言うんだ、心だけはいつも青春だ」と付け加えた。

旅のハイライトは、ヘリコプター体験だった。チャン・グンソクは東京の夜景を一望できるコースを自ら手配。キョン・スジンとアン・ジェヒョンは、サプライズに感嘆し、きらめく東京の夜景が旅のロマンを完成させた。

旧基洞に戻ったあとも、チャン・グンソクの優しさは続いた。彼は、今回一緒に行けなかったコメディエンヌのチャン・ドヨン、女優イ・ダヒ、俳優チェ・ダニエルにお土産を渡し、細やかな気配りを見せた。

なお、チャン・グンソクが率いるバンドCHIMIROは、来る7月25日に東京公演を開催予定だ。

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演。2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYouTubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。

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