Mr.Children、大阪公演中断→翌日公演中止を発表「桜井和寿の風邪による体調不良」 | RBB TODAY

ロックバンド・Mr.Childrenが30日に公式サイト上で、翌31日の大阪城ホール公演を中止することを発表した。
Mr.Childrenの所属事務所・株式会社 エンジンは公式サイト上で、「本日行われましたMr.Children Tour 2026 "Saturday in the park"大阪城ホール公演におきましては、桜井和寿の風邪による体調不良により、誠に申し訳ございませんが公演を中断とさせていただきました」と、この日の大阪公演が中断となったことを公表。
また、「明日5月31日(日)大阪城ホール公演も、大事をとりまして公演を中止とさせていただきます」と報告した。
来場予定者に対しては「公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆さまには、直前の発表となりご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「現在、振替公演およびチケットの払い戻し方法などについて関係各所と調整を行っております」と呼びかけた。
この報告にネット上からは、「ゆっくり休んでください」「どうかお大事に！」「1番悔しいのは桜井さんですね」という声が集まっている。
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