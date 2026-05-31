「前向きで情が深い、人生のコーチ」BTS・V、兵役中の美談が話題！同期が遅れて公開 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、Vの兵役中の美談が、遅れて公開された。ステージの外でも、彼の優しさは変わらなかった。

Vは最近、Weverseのライブ配信にてメンバーたちと兵役を振り返りながら、訓練所でのエピソードを伝えた。

【写真】軍服姿で敬礼！V、除隊当日の現場

彼は、ほかの訓練兵と教会のミサに向かう途中、洗礼名について話をしたと明かした。Vが「洗礼名は何にするの？」と尋ねると、一部の訓練兵が「モルデカイザー」「ミス・フォーチュン」「ラックス」など、ゲームのキャラクターの名前を答えたと語り、笑いを誘った。

この配信を見た訓練所の同期もまた、その後Vとのエピソードを公開した。

彼は入隊したとき、BTSのメンバー2人が入隊するというニュースがあちこちで流れていたなか、Vと同じ第1小隊に配属されたと回想した。

同期によると、Vは訓練兵たちに労いの意味を込めてと韓牛（ハヌ、高級牛肉）をプレゼントした。クリスマスには、教会のミュージカルを一緒に観に行き、Vは目だけが見える状態で顔を隠していたものの、誰もが気づいていたと伝えた。

Vは訓練兵時代、小隊長にもなった。同期は、「小隊長はやることが多く、同じ訓練兵を励まさなければならないポジションなので、軍隊では、やると後悔する役割だ」としながらも、Vがいつもポジティブな雰囲気で小隊をリードしてくれたと伝えた。

（写真提供＝OSEN）V

続けて、Vについて「本当に優しくて前向きで、いつも良い方向へと導いてくれた素敵な人だった」として、「お茶目なところも多く、情も深い器の大きい人だった」と語った。

また、Vのことを「素晴らしい先輩であり、人生のコーチ」として覚えていると付け加えた。

なお、Vは2023年12月に入隊して新兵教育を終えた後、陸軍第2軍団の軍事警察団・特殊任務隊（SDT）にて服務した。

SDTでの服務中も、先輩と後輩に食事を奢ったり、運動器具を寄付したりするなど、より良い環境作りのために尽力したと明かされた。先輩と後輩は、Vを「悩みを気軽に打ち明け、頼ることができる存在」として記憶していた。

除隊した後も、“戦友愛”は続いた。Vは多忙なスケジュールの合間を縫って、除隊から約40日しか経っていないにも関わらず、直属の後輩の除隊式を祝うために、部隊を訪れたと伝えられている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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